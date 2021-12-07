Європейський суд з прав людини заборонив Польщі висилати до Білорусі мігрантів, які вже потрапили на її територію. Цієї осені ЄСПЛ розглянув півсотні заяв з проханням про безпечне перебування на території Євросоюзу. І в абсолютній більшості підтримав нелегалів. За окремими клопотаннями суд зобов'язав Варшаву надати мігрантам адвокатів, а також забезпечити їх їжею, одягом та належною медичною допомогою та, за можливості, тимчасовим притулком. Від 1 грудня Польща продовжила дію запровадженого на тлі міграційної кризи надзвичайного стану. Групові спроби мігрантів прорватися через польський кордон тривають, хоча стали менш масовими.