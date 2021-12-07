Неспокійно минула доба на Сході України. У штабі зафіксували щонайменше п'ять обстрілів. Ворог із важких калібрів накривав Піски, Катеринівку, Попасну і Шуми. А біля Майорська противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає.

До дня Збройних сил - армійці отримали близько ста одиниць військової техніки. Танки, БМП, літаки та гелікоптери передали напередодні, коли вся Україна відзначала День ЗСУ. А як минув цей день на передовій - бачив наш Руслан Смещук.

Я знаю вже де їхні позиції, де бліндажі, де обманні. Ми тут вже, мабуть, виучили кожен сантиметр.

Передові позиції наших військ. Луганщина. В День української армії, - тут особливо обережні. Адже ймовірність Обстрілів зростає - ворог щільним вогнем може спеціально "привітати" наших оборонців із їхнім днем.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Що до провокацій, я думаю що вони будуть. Але ми готові до них, в постійній бойовій. І навіть якщо вони відкриють вогонь - люди розуміють що їм робити.

У Дмитра - це перша фронтова ротація. Але під ворожим вогнем він уже був неодноразово. Тож побажання на цей день лише одне:

Тишини, тишини просто. От і все.

Володимир на фронті з 2015 року. І так випадало, що більшість Днів українського війська зустрічав тут - в окопах на Сході. До можливих ворожих обстрілів ставиться філософськи.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо навалят - значить отримають! Не навалят - не отримають. Будем святкувати - як святкували.

На запитання, скільки ще планує бути на фронті, відповідає так:

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Що плануем ми... Ми плануем на Донбас-арене зіграти в футбол з паном Назаром. Він буде на воротах стояти... - Тобто до перемоги? - Попробуєм, якщо ця війна не затягнеться на багато століть.

За кілька кілометрів від "фронтового нуля"... Командири підрозділів, що стоять на лінії зіткнення, привітали своїх підлеглих. Без зайвого офіціозу.

А це вже прифронтові шпиталі. До Дня української армії напередодні їм привезли та передали нове медичне обладнання та різноманітні витратні матеріали.

Юлія, військова лікарка:

Нам прийшов новий операційний стіл, кровозупинні затискачі при оперативних втручаннях, при пошкодженнях військовослужбовців на передовій смузі, прийшов новий рентген апарат.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України: