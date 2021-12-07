В Украине запускают медстрахование: как будет работать [ Редактировать ]
Во вторник, 7 декабря, в Министерстве здравоохранения Украины подписали меморандум для внедрения пилотного проекта добровольного фармакологического медицинского страхования. Он запускается в шести городах страны. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
"Пилотный проект по фармакологическому страхованию - это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования", - отметил Ляшко.
По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд гривен. А более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям.
Проект запускают в Ривне, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.
Как это будет работать
В рамках страхования можно будет получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения. Это будет касаться препаратов, которые не входят в программу "Доступные лекарства", и стоимость которых не возмещается государством.
Как принять участие в проекте
Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и сообщить об этом своему врачу. Пациент будет платить 120 гривен в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в размере 20 тысяч гривен в случае назначения лекарств, не входящих в программу "Доступные лекарства".
Как получить лекарство
Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент должен прийти к врачу, обследоваться, а потом он получит рецепт на лекарство.
Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.
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