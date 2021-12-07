Вже завтра вранці в Німеччині завершиться епоха Ангели Меркель і новим канцлером стане соціал-демократ Олаф Шольц. А вже сьогодні лідери трьох німецьких партій поставили свої автографи під коаліційною угодою. А це означає, що найближчі чотири роки Німеччиною керуватиме коаліція з трьох політичних сил - соціал-демократів, лібералів та зелених.

Через партійні кольори, такий союз називають "світлофорним". Тож чого чекати Україні від нового уряду? І хто обійме ключові для офіційного Києва посади - розкаже Тетяна Логунова.

Німецький політичний світлофор запрацює вже завтра. В середу зранку депутати Бундестагу планують затвердити на посаді канцлера соціал-демократа Олафа Шольца. А потім присягу складе і його новий уряд. Загалом 16 міністрів, половина з яких - жінки.

Першу заяву щодо України - без 5 хвилин канцлер Німеччини вже зробив. На пресконференції з нагоди підписання коаліційної угоди Олаф Шольц заявив - його непокоїть ситуація на російсько-українському кордоні.

Олаф Шольц, претендент на посаду канцлера Німеччини:

Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні, нині вона вкрай серйозна. Як і решта країн Європи, Сполучені Штати, ми занепокоєні переміщенням військ, яке ми бачимо на кордоні з Україною. Хочу абсолютно чітко сказати - ситуація, за якої для України виникне якась загроза, є абсолютно неприйнятною.

Якою буде політика нового німецького уряду щодо України, можна спрогнозувати, почитавши коаліційну угоду. У документі записано: офіційний Берлін підтримує амбіції Києва щодо членства в ЄС і планує і надалі розвивати політику "східного партнерства". Засуджує анексію Криму і вважає, що війну на Донбасі можна вирішити лише шляхом виконання мінських угод. А от про безальтернативність "нормандського формату" та "Північний Потік-2" в угоді немає жодної згадки.

Засади як внутрішньої, так і зовнішньої політики в Німеччині визначає канцлер. Більшість політологів не очікують від Олафа Шольца якихось різких розворотів. Мовляв, найімовірніше він продовжуватиме курс Ангели Меркель. Або віддасть більше повноважень міністру закордонних справ. Вперше в історії Німеччини це відомство очолить жінка - співлідерка "зелених" Анналена Бербок.

Для України - це гарна новина. Фрау Бербок - послідовний критик агресивної політики Росії та проєкту "Північний Потік-2". Вона неодноразово заявляла - цей газогін треба негайно зупинити. Тож якщо головній дипломатці Німеччини вдасться стати сильною політичною фігурою, вона може суттєво відкоригувати зовнішній курс країни.

Анналена Бербок, співлідерка партії "Зелені":

Ми домовилися повернутися до активної європейської зовнішньої політики, яка спиратиметься на силу діалогу та дипломатії, на цінності та права людини.

І ще одне, не менш важливе призначення - віце-канцлер та міністр економіки та клімату. Цю посаду в новому уряді обійме соратник пані Бербок - співлідер партії "Зелені" Роберт Хабек. Він теж активний критик Кремля та другого "Північного Потоку". І саме його відомство відповідатиме за реалізацію цього енергетичного проєкту.