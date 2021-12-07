Українська діаспора мітингувала в Празі проти закриття опозиційних каналів [ Редактировать ]
Проти утисків свободи слова. Біля Посольства України в Празі відбувся мітинг української діаспори на підтримку закритих опозиційних телеканалів. Активісти передали через посла звернення до української влади з вимогою припинити тиск на телеканали й поновити мовлення.
-Всі дивилися новості, що робиться вдома. Хотіли як ліпше, а получилось як ось це. Взяли закрили канали, сказали, що йдемо в Європу, а зробили все навпаки.
-Мені дійсно не вистачає цих телеканалів. Це одні з українських телеканалів, які ми переглядали і які ми мали можливість бачити і це канали, які доносили до нас трошки інший погляд, ніж всі інші.
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