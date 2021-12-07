Активісти передали через посла звернення до української влади з вимогою припинити тиск на телеканали

Проти утисків свободи слова. Біля Посольства України в Празі відбувся мітинг української діаспори на підтримку закритих опозиційних телеканалів. Активісти передали через посла звернення до української влади з вимогою припинити тиск на телеканали й поновити мовлення.

-Всі дивилися новості, що робиться вдома. Хотіли як ліпше, а получилось як ось це. Взяли закрили канали, сказали, що йдемо в Європу, а зробили все навпаки.