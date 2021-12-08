Полиция задержала водителя грузовика, причастного к жуткому ДТП в Черниговской области, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались. По данным следствия, он мог стать виновником аварии. Об этом сообщается на Facebook полиции Черниговской области.

По предварительным данным, рейсовый автобус "Борзна-Чернигов" двигался в направлении областного центра.

Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

В результате 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один скончался в карете "скорой" и еще один - в больнице. В медицинские учреждения Чернигова с травмами разных степеней тяжести госпитализировали семерых человек.

Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи его задержали, он находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Напомним, вблизи села Брусилов Черниговского района в страшное ДТП попали маршрутка и грузовик. По последним данным, 13 человек погибли, еще восемь пострадали. Водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Также из-за аварии, унесшей жизни 13 человек и травмировавшей еще восьмерых, сегодня в Черниговской области объявили день траура. Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

Читайте также, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Авария произошла рано утром на отрезке трассы возле населенного пункта Бышев Червоноградского района.

Кроме того, недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок, также есть информация о пострадавших.

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