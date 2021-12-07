Глава МВД Украины Денис Монастырский отреагировал на ДТП под Черниговом, в результате которого погибли минимум 13 человек. Он призвал водителей соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщается на Facebook-странице министра.

Он отметил, что водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Полиция расследует обстоятельства трагедии и производит необходимые следственные действия.

"В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Другие - в тяжелом состоянии", - отметил он.

Он призвал всех тщательно соблюдать правила дорожного движения.

"Ибо их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем невинных людей", - считает министр.

Монастырский заявил, что полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки.

"А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения", - добавил он.

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