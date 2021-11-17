Во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Авария произошла рано утром на отрезке трассы возле населенного пункта Бышев Червоноградского района. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем DAF, в результате чего травмы получили 8 маленьких пассажиров, всего же в автобусе ехали 12 учеников.

Отмечается, что в результате аварии 16-летний школьник получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, известно, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.

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Кроме того, в Одесской области в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пять мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Мужчина, управлявший трактором, после аварии сбежал.

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