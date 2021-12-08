Неполітичне питання з політичним присмаком. Україна скасувала спеціальний збір на імпорт автомобілів з Білорусі. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилась від свого рішення щодо захисного мита обсягом 35 відсотків. Раніше в комісії побачили дискримінаційні й недружні дії з боку Білорусі щодо українських підприємств автобудування. Тепер, напевно, не бачать... Більше економічних новин дивіться далі.

У 50 разів більше газу Україна експортувала до ЄС, ніж купила. Про це повідомили у прес-службі "Оператора Газотранспортної системи України". На початку опалювального сезону обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу до України становив трохи більше ніж одинадцять з половиною мільйонів кубометрів (11,6 млн куб. м). Утім, експорт разом з реекспортом до країн Європи сягнув майже п'ятисот вісімдесяти мільйонів кубометрів (579 млн куб. м). Загалом Україна скоротила імпорт газу більш ніж ушестеро, тобто до понад двох із половиною мільярдів кубометрів (2,6 млрд куб.м).

Завдяки видобуванню власного вугілля та імпорту палива через морські порти Україна має змогу стабільно пройти опалювальний сезон. Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко. За його словами, теплові електростанції забезпечені українським вугіллям більш ніж на 80 відсотків. А в листопаді в Україні видобули два з половиною мільйони тонн, що на 7 відсотків перевищує планові показники. Крім того, наразі через порти надійшло 200 тисяч тонн "чорного золота".

Ціна землі на аукціонах - від початку торгів - зростає в середньому на 217 відсотків. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. За його словами, вже успішно відбулися 202 земельних аукціони. Як зазначив міністр, на сьогодні зареєстровано майже 60 тисяч правочинів щодо купівлі-продажу землі, а це понад 150 тисяч гектарів. Середня вартість одного - майже 40 тисяч гривень. Перші земельні аукціони стартували в системі Prozorro 8-го листопада.

Майже 142 мільярди гривень в Україні витратять на дороги наступного року. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства фінансів. Передусім ці кошти спрямують на реконструкцію, будівництво та утримання автошляхів державного та місцевого значення. Також обіцяють модернізувати залізниці, аеропорти і річковий транспорт. Зокрема, кошти виділили на запорізький міст, лівобережні з'їзди з Дарницького мосту в Києві та на зведення нової переправи в Кременчуці.