В Харкові мати задушила дворічного сина та вистрибнула у вікно [ Редактировать ]
Убила власну дитину, а потім - вистрибнула з вікна. Сьогодні в Харкові мати задушила свого дворічного сина, а потім вирішила вкоротити віку й собі. Про всі свої дії жінка попередила поліцію. Коли ті прибули на виклик, побачили жінку на землі під будинком. Вона залишилась живою і зараз із численними травмами в лікарні. У квартирі ж правоохоронці знайшли тіло хлопчика. Підштовхнути на злочин матір могла невиліковна хвороба.
Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:
Вона сказала, що лікарі їй повідомили про тяжке захворювання, яке в неї було виявлено з її слів, ніхто не зміг би піклуватися, як вона, за її дитиною, тому вона вирішила вбити її та сама покінчити життя самогубством. За попередньою інформацією, на психіатричному обліку вона не перебуває.
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