Убила власну дитину, а потім - вистрибнула з вікна. Сьогодні в Харкові мати задушила свого дворічного сина, а потім вирішила вкоротити віку й собі. Про всі свої дії жінка попередила поліцію. Коли ті прибули на виклик, побачили жінку на землі під будинком. Вона залишилась живою і зараз із численними травмами в лікарні. У квартирі ж правоохоронці знайшли тіло хлопчика. Підштовхнути на злочин матір могла невиліковна хвороба.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області: