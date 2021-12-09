Перепись населения: на какие вопросы будут отвечать украинцы [ Редактировать ]
В Украине одобрили программу переписи населения в 2023 году. Об этом сообщает государственная служба статистики в Facebook.
Граждане должны будут ответить на более 50 вопросов.
Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.
Основные блоки вопросов по которым будет осуществляться сбор информации о:
- основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);
- этническом происхождении, языковых признаков и гражданства;
- образовании;
- источниках средств существования;
- занятости;
- миграционной активности;
- определении статуса инвалидности;
- жилищных условиях.
По информации ведомства, получения ответов на вопросы позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.
Ранее мы писали о том, во сколько обойдется процесс переписи населения.
Как сообщали "Подробности", в ЕС и США осудили Москву за незаконную перепись населения в Крыму.
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