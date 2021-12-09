В Украине одобрили программу переписи населения в 2023 году. Об этом сообщает государственная служба статистики в Facebook.

Граждане должны будут ответить на более 50 вопросов.

Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.

Основные блоки вопросов по которым будет осуществляться сбор информации о:

основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);

этническом происхождении, языковых признаков и гражданства;

образовании;

источниках средств существования;

занятости;

миграционной активности;

определении статуса инвалидности;

жилищных условиях.

По информации ведомства, получения ответов на вопросы позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

Ранее мы писали о том, во сколько обойдется процесс переписи населения.

Как сообщали "Подробности", в ЕС и США осудили Москву за незаконную перепись населения в Крыму.

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