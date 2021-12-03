В Национальной академии наук провели подсчеты и определили, что запланированная на начало 2023 года перепись населения в Украине будет стоить примерно 6 миллиардов гривен.

Стоимость переписи будет зависеть от того, какими будут оборудование, технологическая схема и уровень зарплаты на момент проведения.

Перепись населения - это большая и ответственная работа, самая сложная в органах статистики. Возможно, даже в масштабах страны. Можно даже приравнять к выборам или референдумам. Почему? Потому что привлечено почти все население Украины. В 2001 году в сельской местности было 250 человек, а в городской – 350 человек на одного переписчика.

"Это связано с тем, что в сельской местности большие расстояния между зданиями. Всего задействовали чуть меньше чем 250 тыс. переписчиков. Вы представляете, сколько это людей? Их надо было научить, как работать. Их набирали за месяц или два, возможно, три. Но их нужно подготовить к соответствующей работе", - пояснили украинские ученые.

Как сообщали "Подробности", в ЕС и США осудили Москву за незаконную перепись населения в Крыму.

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