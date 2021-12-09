Журналісти закритих в Україні телеканалів зустрілися з українською діаспорою [ Редактировать ]
Тиск на свободу слова. Журналісти закритих в Україні телеканалів у Бухаресті зустрілися з українською діаспорою.
Зокрема, представники медіа влаштували біля Посольства України в Румунії акцію. Після завершення якої передали Амбасаді звернення з вимогою відновити мовлення незаконно закритих медіа.
Артем Марчевський, генеральний продюсер телеканалу "112 УКРАЇНА":
Для европейцев и для людей наших сограждан живущих в Европе, это дико и непонятно. Как можно без суда, без следствия там по щелчку, по какому-то желанию какой-то групы людей закрыть просто. Взять и закрыть лидирующие информационные телеканалы.
Ніколай Юга, професор, учасник зустрічі:
Знаю, що в Україні закривають ЗМІ і телеканали, і це дуже погана тенденція. Така диспотична політика чинної влади стосується і нас румунів, бо водночас обмежують права румунської діаспори в Україні за допомогою закону про мову.
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