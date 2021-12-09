Тиск на свободу слова. Журналісти закритих в Україні телеканалів у Бухаресті зустрілися з українською діаспорою.

Зокрема, представники медіа влаштували біля Посольства України в Румунії акцію. Після завершення якої передали Амбасаді звернення з вимогою відновити мовлення незаконно закритих медіа.

Артем Марчевський, генеральний продюсер телеканалу "112 УКРАЇНА":

Для европейцев и для людей наших сограждан живущих в Европе, это дико и непонятно. Как можно без суда, без следствия там по щелчку, по какому-то желанию какой-то групы людей закрыть просто. Взять и закрыть лидирующие информационные телеканалы.

Ніколай Юга, професор, учасник зустрічі: