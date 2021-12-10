Столтенберг сделал заявление о нормандском формате [ Редактировать ]
Североатлантический альянс (НАТО) выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу. Особенно на фоне напряженности на украинской границе.
Об этом сообщается в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жанов Ивом Ле-Дрианом.
По его словам, на встрече с французским министром обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.
"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь