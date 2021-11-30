Агрессия против Украины: главы МИД стран НАТО обсудили санкции против России [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Во вторник, 30 ноября, министры иностранных дел стран НАТО обсудили возможности введения санкций против России. В частности, в случае российской агрессии против Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга.
Мы обсудили санкции, политические меры и мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо.
Он сообщил, что страны Североатлантического альянса обмениваются разведданными о действиях России в отношении Украины.
Союзники по НАТО договорились совместно использовать разведданные и осуществлять тщательный мониторинг действий России в отношении Украины. Это дает нам необходимую информацию, и мы активно оцениваем ситуацию и оказываем политическую и техническую поддержку Украине.
НАТО не знает намерений России в отношении Украины, однако Альянс готовится к возможности применения Россией военной силы против Украины.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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