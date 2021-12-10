Президенти України та Франції провели телефонну розмову. Зеленський і Макрон, зокрема, обговорили шляхи розблокування Нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.

Також порушили питання енергетичної безпеки України. У підсумку сторони, цитую, "узгодили подальші спільні кроки". А от сам Еммануель Макрон на тлі скупчення російських військ біля кордонів України під час пресконференції в Парижі напередодні наголосив - "Європа і США зобов'язані бути на боці України та гарантувати їй безпеку".