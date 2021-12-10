Еммануель Макрон наполягає на розробці нового плану захисту кордонів ЄС [ Редактировать ]
Франція пропонує ЄС реформувати Шенген. Президент Еммануель Макрон наполягає на розробці нового плану захисту кордонів на тлі загострення міграційної кризи. На думку очільника країни, Брюсселю варто встановити політичний контроль над Шенгенською зоною, на кшталт регулювання Єврозони.
Також під час головування Франції в ЄС, тобто із січня, Макрон розраховує просувати європейський міграційний пакт. Документ передбачатиме більш справедливий розподіл мігрантів у Європі. А наразі Польща та країни Балтії, які прийняли на себе навалу мігрантів, вирішення проблеми шукають самотужки.
Зокрема Литва пропонує виплачувати нелегалам, які погодяться повернутися в країну походження, по тисячі євро.
по теме
У Євросоюзі заявили - хорвати виконали всі необхідні умови. Довгий час це питання було проблематичним через міграцію.
Сам Еммануель Макрон на тлі скупчення російських військ біля кордонів України під час пресконференції в Парижі напередодні наголосив - "Європа і США зобов'язані бути на боці України та гарантувати їй безпеку".
Президент Еммануель Макрон наполягає на розробці нового плану захисту кордонів - на тлі загострення міграційної кризи.
Росія завела Мінський процес та Нормандський формат у глухий кут, бо не визнає себе стороною конфлікту. Таку заяву ЄС виголосили на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.
Чехія відправить військових до Польщі, аби охороняти кордон з Білоруссю. Відповідне рішення схвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців.