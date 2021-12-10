Франція пропонує ЄС реформувати Шенген. Президент Еммануель Макрон наполягає на розробці нового плану захисту кордонів на тлі загострення міграційної кризи. На думку очільника країни, Брюсселю варто встановити політичний контроль над Шенгенською зоною, на кшталт регулювання Єврозони.

Також під час головування Франції в ЄС, тобто із січня, Макрон розраховує просувати європейський міграційний пакт. Документ передбачатиме більш справедливий розподіл мігрантів у Європі. А наразі Польща та країни Балтії, які прийняли на себе навалу мігрантів, вирішення проблеми шукають самотужки.

Зокрема Литва пропонує виплачувати нелегалам, які погодяться повернутися в країну походження, по тисячі євро.