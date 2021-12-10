І сьогодні про безпеку Володимир Зеленський говорив із Еммануелем Макроном. Як і з Байденом - спілкувалися телефоном. Головною темою стало розблокування Нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.

А також - енергетична безпека України. До речі, уже наступного тижня - 15 грудня - Зеленський і Макрон зустрінуться особисто в Брюсселі на саміті Східного партнерства.

Де, можливо, до розмови приєднається і новий німецький канцлер Олаф Шольц.