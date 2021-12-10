Зеленський поспілкувався з Макроном про українську безпеку [ Редактировать ]
І сьогодні про безпеку Володимир Зеленський говорив із Еммануелем Макроном. Як і з Байденом - спілкувалися телефоном. Головною темою стало розблокування Нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.
А також - енергетична безпека України. До речі, уже наступного тижня - 15 грудня - Зеленський і Макрон зустрінуться особисто в Брюсселі на саміті Східного партнерства.
Де, можливо, до розмови приєднається і новий німецький канцлер Олаф Шольц.
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Сам Еммануель Макрон на тлі скупчення російських військ біля кордонів України під час пресконференції в Парижі напередодні наголосив - "Європа і США зобов'язані бути на боці України та гарантувати їй безпеку".
Розпочалася із годинним запізненням і тривала півтори години. 9 грудня ввечері вони поговорили - Байден та Зеленський. І фактично це була розмова після розмови - американського та російського президентів.
Глави держав говорили півтори години. Зеленський подякував Байдену за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Найближчими днями лідер Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати Зеленському та Путіну.
Напередодні розмови Байдена з Путіним президент України телефоном поговорив з очільником американського держдепу.