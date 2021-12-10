Россия начинает артиллерийские стрельбы возле Мариуполя, Бердянска и Геническа [ Редактировать ]
Источник: ВМС ВСУ
Россия перекрыла 70% Азовского моря для судоходства и планирует провести артиллерийские учения в районе Мариуполя, Бердянска и Геническа. Об этом сообщает ВМС ВСУ.
Россияне разместили навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб.
Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".
Напомним, что на днях в Азовском море произошел опасный инцидент: россияне пригрозили открыть огонь по кораблю управления "Донбасс" украинских ВМС. Украинский корабль снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся по направлению Керченского пролива, что вызвало неудовольствие береговой охраны пограничной службы ФСБ России.
В начале ноября Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское. В Бердянск передислоцируется:
- военная часть А1965 из Николаева;
- из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман",
- из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".
В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.
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