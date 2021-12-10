Россия перекрыла 70% Азовского моря для судоходства и планирует провести артиллерийские учения в районе Мариуполя, Бердянска и Геническа. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Россияне разместили навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб.

Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".

Напомним, что на днях в Азовском море произошел опасный инцидент: россияне пригрозили открыть огонь по кораблю управления "Донбасс" украинских ВМС. Украинский корабль снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся по направлению Керченского пролива, что вызвало неудовольствие береговой охраны пограничной службы ФСБ России.

В начале ноября Кабмин Украины одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское. В Бердянск передислоцируется:

военная часть А1965 из Николаева;

из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман",

из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.