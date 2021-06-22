ЗСУ тренувалися відбивати напад ворога з боку Чорного та Азовського морів [ Редактировать ]
Авіація, кораблі, десантники та артилерія. На межі з окупованим Кримом у Херсонській та Запорізькій областях масштабні військові навчання.
Збройні сили тренувалися відбивати напад з боку Чорного та Азовського морів. Спочатку по місцю можливого вторгнення завдали масованих ударів з гармат. Далі в хід пішла авіація. Остаточно довершили справу і зачистили територію десантно-штурмові війська.
по теме
Навчали наших бійців різним методикам протидії ворогу - серед них і стратегія розміновування і протидія снайперам
На Харківщині тривають військові навчання - всі ситуації максимально наближені до бойових
На базі центру спецоперацій СБУ визначали найкращих у тактичній стрільбі - за перемогу боролися 40 команд з усієї України
Володимир Зеленський з робочим візитом на Донбасі - він поспілкувався з військовими на передовій
Усі випускники тепер мають звання лейтенанта і готові до служби