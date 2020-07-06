Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией. Об этом командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал в интервью изданию "Думская".

Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война.

Командующий ВМС не исключил вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы.

Контр-адмирал сообщила, что Украина значительно усилила береговую оборону в Черноморско-Азовском регионе. Сейчас боевой флот делает усиление на море. В следующем месяце в состав Военно-морских сил будет включен седьмой бронированный катера проекта "Гюрза-М", а до конца года будет достроен восьмой. Кроме того, закупаются новые противоминные комплексы и противоминные корабли.

Говорил много раз и повторю снова: Азовское море это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли - у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI - всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту - более эффективными для этого региона.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания".