"Флот Украины готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией" - Неижпапа [ Редактировать ]
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией. Об этом командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал в интервью изданию "Думская".
Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война.
Командующий ВМС не исключил вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы.
Контр-адмирал сообщила, что Украина значительно усилила береговую оборону в Черноморско-Азовском регионе. Сейчас боевой флот делает усиление на море. В следующем месяце в состав Военно-морских сил будет включен седьмой бронированный катера проекта "Гюрза-М", а до конца года будет достроен восьмой. Кроме того, закупаются новые противоминные комплексы и противоминные корабли.
Говорил много раз и повторю снова: Азовское море это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли - у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI - всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту - более эффективными для этого региона.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания".
по теме
Зеленский поручил оснастить флот ракетами
Президент Украины назвал "важнейшими" государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун"
Украина назвала потери за годы войны на Донбассе
Война на Донбассе унесла жизни 3353 мирных жителей, а более 7 тысяч были ранены. Около 1,8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами
Россия не позволит Украине добывать углеводороды возле Крыма
Заявление из Москвы прозвучало в ответ на слова исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера о том, что компания планирует возобновить добычу углеводородов в Черном море
В сети появилось видео уничтожения снайпера боевиков на Донбассе
Украинские бойцы получили новейшее устройство, которое позволяет выявлять снайперов противника
"На Донбассе вместо витрины "русского мира" возникла помойка" - Гиркин (видео)
О своей собственной роли в превращении Донбасса в место "бойни" Гиркин-Стрелков предпочел умолчать