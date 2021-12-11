Национальный банк Украины принял решение изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны из-за огромного количества жалоб на их дизайн, из-за которого их очень сложно различить. Об этом сообщил на брифинге замглавы НБУ Алексей Шабан.

Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования. Прежде всего для людей с недостатками зрения и пожилых.

Когда новые монеты попадут в оборот, не сообщается. По словам банкиров, в ближайшее время Нацбанк не планирует вводить банкноты или монеты нового номинала.

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Мы исходим из экономической целесообразности и удобства украинцев для расчетов. Когда появляется "зоопарк" купюр, с этим надо что-то делать, потому что не помнишь, какая настоящая, а какая - нет.

Напомним, что в октябре 2019 года в Украине ввели в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели в обращение новые монеты номиналом 5 гривен и 10 гривен.