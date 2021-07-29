Нацбанк ввел в оборот новую монету [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету. Памятная монета посвящена возвращению диких лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону.
Об этом сообщает "Инвестор-ЮА".
Монета номиналом 5 гривен получила название "Чернобыль. Возрождения. Лошадь Пржевальского". Всего в Украине их будет 40 тыс.
Отметим, что на аверсе монеты изобразили саму лошадь Пржевальского. Реверс украсили изображениями лося, бурого медведя, черного аиста, зубра и рыси. То есть, всех тех животных, которые занесены в Красную книгу Украины.
Ранее сообщалось, что под Сумами разоблачили опасную группировку фальшивомонетчиков. Фигуранты сумели наладить схему в разных областях Украины.
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