В Украине 5-копеечную монету продают за 150 долларов [ Редактировать ]
В Украине продают редкую монету. Такие 5 копеек могут стоить до 150 долларов, но монета должна иметь определенные особенности.
Такие 5 копеек уже появились на аукционе нумизматов Violity.
Автор лота выставил на продажу монету номиналом в 5 копеек. Она была выпущена в 1992 году. Особенность монеты в том, что на ней изображен зауженный трезубец.
Монета из нержавеющей стали.
Она стоит чуть более 4 тысяч гривен (около 150 долларов). Такие 5 копеек уже вызвали интерес у нумизматов. На монету уже сделали 23 ставки, еще более 100 человек наблюдает за ходом аукциона. Автор лота утверждает, что монета в хорошем коллекционном состоянии.
Отмечается, что такая монета может оказаться абсолютно в любом кошельке или в забытой копилке. Монеты номиналом 5 копеек уже вышли из обихода, однако у многих украинцев остались горсти такой мелочи. Важно лишь внимательно пересмотреть все монетки на наличие возможных дефектов или брака.
Ранее мы писали о том, как двое подростков из Израиля случайно обнаружили клад, состоящий из 425 золотых монет. дети подумали, что нашли очень тонкие листья, монеты находились в закопанном глиняном сосуде. Все монеты изготовлены из чистого 24-каратного золота.
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