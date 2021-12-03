В Украине продают редкую монету. Такие 5 копеек могут стоить до 150 долларов, но монета должна иметь определенные особенности.

Такие 5 копеек уже появились на аукционе нумизматов Violity.

Автор лота выставил на продажу монету номиналом в 5 копеек. Она была выпущена в 1992 году. Особенность монеты в том, что на ней изображен зауженный трезубец.

Монета из нержавеющей стали.

Она стоит чуть более 4 тысяч гривен (около 150 долларов). Такие 5 копеек уже вызвали интерес у нумизматов. На монету уже сделали 23 ставки, еще более 100 человек наблюдает за ходом аукциона. Автор лота утверждает, что монета в хорошем коллекционном состоянии.

Отмечается, что такая монета может оказаться абсолютно в любом кошельке или в забытой копилке. Монеты номиналом 5 копеек уже вышли из обихода, однако у многих украинцев остались горсти такой мелочи. Важно лишь внимательно пересмотреть все монетки на наличие возможных дефектов или брака.

Ранее мы писали о том, как двое подростков из Израиля случайно обнаружили клад, состоящий из 425 золотых монет. дети подумали, что нашли очень тонкие листья, монеты находились в закопанном глиняном сосуде. Все монеты изготовлены из чистого 24-каратного золота.

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