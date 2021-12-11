Два десятки вихорів налетіли одночасно на чотири штати.

Понад 70 людей загинули через торнадо у США. Два десятки вихорів налетіли одночасно на чотири штати. Найбільше постраждав Кентуккі. Там спустошені цілі міста.

В одному з них розвалило фабрику свічок - жертвами стали кілька десятків робітників підприємства. Також буревый скинув з рейок поїзд, що перевозив небезпечні матеріали.

А в Іллінойсі десятки людей опинилися під завалами велетенського складу Амазон. Загинули щонайменше двоє. Рятувальна операція тривала цілу ніч. У постраждалих штатах оголошено надзвичайний стан.