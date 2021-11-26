Берни Экклстоун и Владимир Путин на гран-при в Сочи Источник: Пресс-служба Кремля

В Лондоне избили и ограбили Берни Экклстоуна - миллиардера и главу холдинга "Формула-1", организующего всемирно известные автогонки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Четверо неизвестных напали на 80-летнего Экклстоуна возле его восьмиэтажного пентхауса, расположенного в фешенебельном районе близ Гайд-парка. Миллиардера избили, а затем у него и его 31-летней спутницы по имени Фабиана отобрали деньги, ценности и ювелирные украшения на сумму более чем $300 тыс.

Экклстоуна госпитализировали с легкими травмами, его жизнь вне опасности. Ведется расследование.

Нападение было совершено поздно вечером среду, 24 ноября, но только сегодня о нем стало известно. Поймать злоумышленников полиции пока не удалось.

Как сообщают британские СМИ, Берни связался со швейцарской компанией Hublot и предложил свое изуродованное лицо в качестве рекламы часов, которые у него отняли "гопники". Реклама, на которой изображен Экклстоун с огромным синяком под глазом и разорванной щекой, вышла под слоганом: "Смотрите, что люди могут сделать ради Hublot".

Берни Экклстоун - известный британский предприниматель. Он занимает пост президента Formula One Management и Formula 1 Administration. Кроме того, британец является держателем пакета акций "Альфа Према" - материнской компании группы компаний "Формула-1". По оценкам Forbes состояние Экклстоуна оценивается в $3,5 млрд.

Напомним, что в августе этого года муж убил директрису бельгийской трассы "Формула-1" с любовницей, а потом покончил с собой.