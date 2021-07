Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии - 9-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1". Это его третья победа подряд, а для команды - пятая подряд.

