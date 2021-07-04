Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии - 9-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1". Это его третья победа подряд, а для команды - пятая подряд.

The undisputed master of the Red Bull Ring 👌



Win number 14 for @Max33Verstappen!#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/CwRmAOybsm — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Второе место занял пилот Mercedes Вальттери Боттас, третье - Ландо Норрис из команды McLaren. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон (Mercedes) занял четвертую строчку. Француз Эстебан Окон из Alpine не смог закончить гонку из-за столкновения на втором круге.

После заезда преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном в личном зачете возросло до 32 очков.

10-й этап чемпионата "Формулы-1" пройдет 16-18 июля в Великобритании.

Напомним, что в 2020 году Льюис Хэмилтон завоевал титул чемпиона "Формулы-1" четвертый год подряд и стал семикратным чемпионом, сравнявшись с рекордом немца Михаэля Шумахера.

Ранее сообщалось о том, что двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбил автомобиль.