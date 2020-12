В Бахрейне 6 декабря завершился 16-й этап сезона "Формулы-1" Гран-при Сахира в котором победил мексиканский пилот Серхио Перес. Об этом сообщается на официальной странице "Формулы-1" в Instagram.

From last on Lap 1 to a maiden victory, amazing! 😲



Congratulations, @SChecoPerez! 👏#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @RacingPointF1 pic.twitter.com/8p9ERqz8AC