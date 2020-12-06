В Бахрейне 6 декабря завершился 16-й этап сезона "Формулы-1" Гран-при Сахира в котором победил мексиканский пилот Серхио Перес. Об этом сообщается на официальной странице "Формулы-1" в Instagram.

Стоит отметить, что он впервые в своей карьере стал победителем Гран-при, несмотря на столкновения на старте гонки с пилотом Феррари Шарлем Леклером.

Вторым финишировал пилот Рено Эстебан Окон, третьим стал напарник Переса по команде Лэнс Стролла.

Досрочный чемпион сезона Льюис Хэмилтон пропускал Гран-при из-за положительного теста на Covid-19.

Как ранее сообщалось, болид разорвало напополам, "Формула-1" закончилась жуткой аварией со взрывом.

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