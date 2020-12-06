"Формула-1": мексиканский гонщик впервые в карьере выиграл Гран-при (видео) [ Редактировать ]
В Бахрейне 6 декабря завершился 16-й этап сезона "Формулы-1" Гран-при Сахира в котором победил мексиканский пилот Серхио Перес. Об этом сообщается на официальной странице "Формулы-1" в Instagram.
From last on Lap 1 to a maiden victory, amazing! 😲— Formula 1 (@F1) December 6, 2020
Congratulations, @SChecoPerez! 👏#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @RacingPointF1 pic.twitter.com/8p9ERqz8AC
Стоит отметить, что он впервые в своей карьере стал победителем Гран-при, несмотря на столкновения на старте гонки с пилотом Феррари Шарлем Леклером.
Checo will never forget this moment #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/RI3R5oTAdN— Formula 1 (@F1) December 6, 2020
Вторым финишировал пилот Рено Эстебан Окон, третьим стал напарник Переса по команде Лэнс Стролла.
Досрочный чемпион сезона Льюис Хэмилтон пропускал Гран-при из-за положительного теста на Covid-19.
All today's points scorers 💪#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/NPp7Lc9zGb— Formula 1 (@F1) December 6, 2020
Как ранее сообщалось, болид разорвало напополам, "Формула-1" закончилась жуткой аварией со взрывом.
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