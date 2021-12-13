Американський блогер розкрив справу 20-річної давнини [ Редактировать ]
Американський блогер розкрив справу 20-річної давнини щодо зникнення двох підлітків. Джеремі Сайдс - дайвер, який знімає відео для свого ютуб-каналу. Розпочинав як мисливець за підводними скарбами - врешті почав цікавитися нерозкритими поліцейськими справами.
Наштовхнувся на зникнення дівчини та хлопця у штаті Теннессі. У квітні 2000-го року вони разом поїхали на вечірку - відтоді їх ніхто не бачив. Використовуючи спеціальні сканери, блогер прочесав місцеву річку. Врешті - знайшов на дні автівку. Номерні знаки збіглися, всередині було два тіла. Результати ДНК-експертизи поки що не оприлюднили.
Джеремі Сайдс, американський блогер:
Я перевірив не одну водойму. Врешті дійшла черга цієї річки. Коли я виявив автівку - це виглядало ніби нещасний випадок. Пара ймовірно з'їхала з дороги, але не було жодного свідка аварії. Тож цілих 20 років батьки не знали, куди поділися їхні діти.
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