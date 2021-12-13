Американський блогер розкрив справу 20-річної давнини щодо зникнення двох підлітків. Джеремі Сайдс - дайвер, який знімає відео для свого ютуб-каналу. Розпочинав як мисливець за підводними скарбами - врешті почав цікавитися нерозкритими поліцейськими справами.

Наштовхнувся на зникнення дівчини та хлопця у штаті Теннессі. У квітні 2000-го року вони разом поїхали на вечірку - відтоді їх ніхто не бачив. Використовуючи спеціальні сканери, блогер прочесав місцеву річку. Врешті - знайшов на дні автівку. Номерні знаки збіглися, всередині було два тіла. Результати ДНК-експертизи поки що не оприлюднили.

Джеремі Сайдс, американський блогер: