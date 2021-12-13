В Луцке 16-летний подросток въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия пострадали шесть человек. Несовершеннолетнего водителя задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. По факту дорожно-транспортного происшествия расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5 - летний сын - в областной больнице; еще 4 женщин получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе Луцкого высшего профессионального училища, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учетах службы по делам детей не состоят.

Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.