ДТП в Луцке: задержан несовершеннолетний водитель [ Редактировать ]
В Луцке 16-летний подросток въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия пострадали шесть человек. Несовершеннолетнего водителя задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания. По факту дорожно-транспортного происшествия расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5 - летний сын - в областной больнице; еще 4 женщин получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.
Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе Луцкого высшего профессионального училища, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учетах службы по делам детей не состоят.
Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.
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