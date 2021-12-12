В Луцке автомобиль сбил людей на переходе Источник: Суспільне

В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Суспільне".

Авария произошла в воскресенье, 12 декабря, в 14:30 на проспекте Соборности. Люди переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда на него выскочила легковушка Renault Megane, сообщила пресс-секретарь Волынской полиции Волыни Ольга Бузулук.

Авто, убегая от патрульных, въехало в пешеходов. По предварительной информации, четыре человека травмировались. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать.

Лейтенант полиции Владимир Фарамец заявил журналистам, что в автомобиле находились подростки. Автомобиль остановился, врезавшись в дерево.

Как сообщают "Волынские новости", травмы разной степени тяжести получили четыре человека, среди них ребенок, который был госпитализирован.

Кареты скорой помощи доставили двоих травмированных в городскую клиническую больницу, еще одну 39-летнюю женщину в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу, сообщил заведующий центральной оперативной диспетчерской скорой Станислав Линик. Женщина без сознания находится в реанимации.

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