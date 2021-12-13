В Луцке в результате ДТП, которое устроил на родительском авто 16-летний подросток, пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

"Вчера, 12 декабря, в Луцке произошло ДТП. 16-летний водитель пролетел на красный свет и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходномупереходу, в результате столкновения пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.

В реанимационном отделении находится 39-летняя женщина. У нее диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени. Также в областной больнице находится 5-летний ребенок.

Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Трое пассажиров авто 15-16 лет после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Водителя сразу задержали на месте происшествия. Остальных двоих пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины. 16-летний виновник ДТП помещен в изолятор. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, являются местными жителями. Семьи виновника и несовершеннолетних пассажиров на учете службы по делам детей не находятся.

Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

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