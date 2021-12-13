Сбил людей, как кегли: появились подробности ДТП в Луцке (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Луцке в результате ДТП, которое устроил на родительском авто 16-летний подросток, пострадали 5 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.
"Вчера, 12 декабря, в Луцке произошло ДТП. 16-летний водитель пролетел на красный свет и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходномупереходу, в результате столкновения пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.
В реанимационном отделении находится 39-летняя женщина. У нее диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени. Также в областной больнице находится 5-летний ребенок.
Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.
Трое пассажиров авто 15-16 лет после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Водителя сразу задержали на месте происшествия. Остальных двоих пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины. 16-летний виновник ДТП помещен в изолятор. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.
Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, являются местными жителями. Семьи виновника и несовершеннолетних пассажиров на учете службы по делам детей не находятся.
Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.
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