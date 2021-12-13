Ломаченко вернулся в Украину: как встречали боксера (видео) [ Редактировать ]
33-летний Василий Ломаченко вернулся в Украину после своей яркой победы в Нью-Йорке над Ричардом Комми. Видео возвращения на родину боксер опубликовал на своей странице в Instagram.
На нем видно, что спортсмена очень тепло встретили в аэропорту и подарили много цветов по случаю победы в поединке.
Ранее мы писали о том, что нешуточный скандал разгорается вокруг победы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. В воскресенье утром в 12-раундовом бою, прошедшем в Нью-Йорке, украинец единогласным решением судей одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми из Ганы.
Напомним, что 33-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от американца Теофимо Лопеса стало вторым в его карьере.
В послужном списке 33-летнего боксера (до 61,23 кг) теперь 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.
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