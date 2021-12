Нешуточный скандал разгорается вокруг победы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. В воскресенье утром в 12-раундовом бою, прошедшем в Нью-Йорке, украинец единогласным решением судей одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми из Ганы.

The comeback trail continued tonight for @VasylLomachenko at @TheGarden 🔋 #LomaCommey | @BoostMobile pic.twitter.com/ibSAoANtRx