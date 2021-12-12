"Победил, поздравляю, но представлял ли он страну?: Кличко возмутился флагом Ломаченко (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Нешуточный скандал разгорается вокруг победы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. В воскресенье утром в 12-раундовом бою, прошедшем в Нью-Йорке, украинец единогласным решением судей одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми из Ганы.
The comeback trail continued tonight for @VasylLomachenko at @TheGarden 🔋 #LomaCommey | @BoostMobile pic.twitter.com/ibSAoANtRx— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
После боя на плечах у Ломаченко красовался не флаг Украины, а стяг Белгорода-Днестровского - его родного города в Одесской области.
Этот поступок вызвал недоумение у бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко. В Twitter брат мэра Киева решил напомнить Ломаченко, что такое патриотизм.
Википедия: "Патриотизм или национальная гордость - это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство разделяют люди по всем миру. Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, НЕ используя флаг своей страны? WTF.
Напомним, что 33-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от американца Теофимо Лопеса стало вторым в его карьере.
В послужном списке 33-летнего боксера (до 61,23 кг) теперь 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.
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