Євросоюз запровадив санкції проти приватної російської військової компанії "Вагнера". Питання стримування Росії та допомоги Україні сьогодні обговорили міністри закордонних справ ЄС, а днем раніше - очільники МЗС країн "великої сімки". Про що домовилися - розкаже Олена Абрамович.

Як стримувати Росію - головна тема останнього у цьому році засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. У Брюсселі зібралися представники 27 держав-членів. А днем раніше позицію з цього питання узгодили в Ліверпулі міністри країн великої сімки.

Елізабет Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії:

Те, що ми бачили цими вихідними, - це об'єднаний голос країн G7, які становлять 50 відсотків світового ВВП, і чітко заявляють, що вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки для Росії й дорого їй обійдеться.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із питань безпеки:

Учора відбулася зустріч G7. Було узгоджено сильну позицію щодо непохитної підтримки України. Тепер ми продовжуємо це обговорювати з міністрами тут. Ми перебуваємо в режимі стримування, щоб передусім запобігти початку кризи.

Міністр закордонних справ Литви вкотре висловив занепокоєння щодо ймовірності розгортання Росією повномасштабної війни. І наполіг - відповідь ЄС і США має бути сильною.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Такого не було, мабуть, із часів Другої світової. Тому ми повинні бути дуже чіткими й твердими у своїх заявах. Якщо це безпрецедентний напад на країну, яка, так би мовити, демонструє західне спрямування, то відповідь з боку західних країн теж має бути безпрецедентною.

Водночас Верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель зауважив, що воєнний наступ - це лише одна з опцій. Москва схильна до різного роду гібридних атак, тому варто розглядати більше сценаріїв та готуватися до них. За результатами зустрічі міністри запровадили санкції проти приватної військової компанії "Вагнера". Проте санкцій за накопичення військ наразі не оголошували. Доки немає атаки, немає юридичних підстав.

Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембурга:

Говорити, вести перемови - це значно краще, аніж стріляти. Думаю, ми повинні чітко заявити, що українську кризу не можна вирішити військовими засобами. Рішення - Мінськ. Але Мінську вже шість років, і наразі це - мертвий формат.

Сигнал підтримки надійшов Україні й від Німеччини. Під час візиту до Варшави новий канцлер Олаф Шольц заявив: Берлін усвідомлює свою відповідальність за збереження транзиту російського газу до Європи територією України. І подбає, щоб український газогін не спорожнів через "Північний Потік-2".

А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед засіданням у Брюсселі повідомила, що європейський регулятор тимчасово зупиняє сертифікацію другого "Потоку", оскільки він не відповідає нормам ЄС.