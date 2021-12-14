В случае нового вторжения России в Украину США усилят военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе.

Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов задал вопрос, существует ли план развертывания американских сил на восточном фланге НАТО, если Россия вторгнется в Украину.

Отвечая, пресс-секретарь Белого дома отметила, что после начала войны в 2014 году многие страны-партнеры в Восточной Европе "искали гарантий, хотели усиления военного присутствия, хотели дополнительных развертываний".



"И, безусловно, этот вопрос рассматривается, если Россия решит вторгнуться в Украину", - подчеркнула она.

Джен Псаки напомнила, что недавно советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал журналистам, что эту тему президент Джо Байден поднимал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря.

Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.

Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.

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