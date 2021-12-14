Правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Полицейский входил в состав конвоя, перемещавшего арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд. Он умудрялся передавать наркотики задержанным даже в помещении суда. Известно, что правоохранитель смотрел, чтобы его "клиентов" не досматривали в СИЗО.

Отмечается, что фигурант был задержан "на горячем" во время сбыта очередной партии наркотиков. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в сбыте наркотических средств. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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