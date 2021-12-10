Полиция Киевской области задержала 21-летнего "мажора" (лексика ГУНП в Киевской области), организовавшего преступную группировку наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

21-летний житель села Крюковщина вместе с четырьмя товарищами в возрасте от 16 до 20 лет создал сеть сбыта наркотических средств и психотропных веществ путем закладок на территории Фастовского и Бучанского районов.

Юноши называли Telegram-каналы сбыта наркотиков именами известных спортсменов и античных писателей. Рекламировали каналы сбыта в соцсетях и передавали "товар" клиентам через тайники. Коноплю на продажу "стартаперам" выращивал 36-летний житель Вишневого.

За "травку" клиенты платили на банковские карты, электронные кошельки и с помощью различных криптовалют. По данным полиции, ежемесячный заработок закладчиков составлял более 200 тыс. грн, а количество клиентов достигало почти 1000 человек.

Правоохранители провели 8 санкционированных обысков и изъяли более 30 кг каннабиса, боевой пистолет с глушителем, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карточки и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность злоумышленников к совершению преступлений.

Против парней возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Наказание предусматривает от шести до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Хмельницком преподаватель в лицее торговал наркотиками прямо на перемене.