В Украине возобновится программа поПостановление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому будет возобновлена государственная программа по помощи "чернобыльцам". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Постановление начнет действовать с 2022 года. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции начнут получать жилье.
В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Отмечается, что глава государства добавил, что указ о возобновлении программы уже подписан. Кабинету министров поручено в ближайшее время приступить к его выполнению и реализовать до апреля следующего года. Известно, что указ увеличит президентскую стипендию для военнослужащих, пожарных, служащих и сотрудников внутренних дел Украины, принимавших участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, а также ее охране.
Читайте также, в Украине частично вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев. Дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от зарплаты.
Кроме того, с 1 марта 2021 года Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии для 31 000 пенсионеров, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Пересмотр пенсий приурочен к 35-ой годовщине ликвидации аварии на электростанции.
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