Секретар РНБО презентував нову систему контролю за державними надрами [ Редактировать ]
Хто і як користується українськими надрами. Та скільки за це платить? Тепер це може контролювати зі смартфона будь-хто. Інформація доступна кожному. Секретар РНБО Олексій Данілов презентував нову систему контролю за державними надрами. Дані оновлюються автоматично - на інтерактивній мапі. Зокрема, про сплату ренти, власників території й місця, де розташовані, приміром, поклади нафти й газу.
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони:
Для нас дуже важливо, щоб громади після децентралізації так само були зацікавлені. Щоб вони могли подивитися, що на території безпосередньо громади. Які є корисні копалини, які видобуваються. І якщо є така ситуація, що копалини видобуваються, а у нас, в нашій системі координатів не має, то вони відразу мають, скажімо так, про це турбуватися.
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