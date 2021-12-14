Хто і як користується українськими надрами. Та скільки за це платить? Тепер це може контролювати зі смартфона будь-хто. Інформація доступна кожному. Секретар РНБО Олексій Данілов презентував нову систему контролю за державними надрами. Дані оновлюються автоматично - на інтерактивній мапі. Зокрема, про сплату ренти, власників території й місця, де розташовані, приміром, поклади нафти й газу.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони: