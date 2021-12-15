Європа і США зобов'язані бути на боці України та гарантувати їй безпеку - Еммануель Макрон

Сам Еммануель Макрон на тлі скупчення російських військ біля кордонів України під час пресконференції в Парижі напередодні наголосив - "Європа і США зобов'язані бути на боці України та гарантувати їй безпеку".