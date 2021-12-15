Володимир Зеленський зустрінеться з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном [ Редактировать ]
Знайомство з новим канцлером Німеччини та розмова з Президентом Франції. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном. Спілкування лідерів відбудеться у Брюсселі перед початком саміту "Східне партнерство". Говоритимуть, зокрема, про виконання Мінських угод і скупчення російських військ уздовж українських кордонів. Також на полях саміту Зеленський, уже завтра, зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
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