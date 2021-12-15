Люди помирають від невідомої хвороби у Південному Судані [ Редактировать ]
Близько сотні людей померли в Південному Судані від невідомої хвороби. У ВООЗ спорядили до країни групу швидкого реагування. Спалах зафіксували ще минулого тижня - в місті Фангак. Померлих перевірили на холеру, однак результати тестів виявилися негативними. До слова, наразі населений пункт недоступний по суходолу через повінь - команда ВООЗ діставатиметься міста гелікоптером.
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