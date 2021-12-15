У Дрогобичі взялися за будинок, який обрушився два роки тому і поховав вісьмох людей

Два роки минуло від трагедії, і тільки-но зараз взялися розбирати завали. Процес цей повільний. Працює лише техніка. Бо вручну - небезпечно, кажуть комунальники.