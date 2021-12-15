Президент Зеленський вирушає на саміт "Східне партнерство" [ Редактировать ]
Знайомство з новим канцлером Німеччини й розмова з Президентом Франції. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном. Спілкування лідерів відбудеться у Брюсселі перед початком саміту "Східне партнерство". Говоритимуть, зокрема, про виконання Мінських угод і скупчення російських військ уздовж українських кордонів. Також на полях саміту Зеленський, уже завтра, зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Говоритимуть, зокрема, про виконання Мінських угод і скупчення російських військ уздовж українських кордонів. Також на полях саміту Зеленський, уже завтра, зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як і з Байденом - спілкувалися телефоном. Головною темою стало розблокування Нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.
Сам Еммануель Макрон на тлі скупчення російських військ біля кордонів України під час пресконференції в Парижі напередодні наголосив - "Європа і США зобов'язані бути на боці України та гарантувати їй безпеку".
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность переговоров в "нормандском формате" по Донбассу.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалось разблокирование Нормандского формата