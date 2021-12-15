ВООЗ направила до Судану групу швидкого реагування [ Редактировать ]
А в Південному Судані, від невідомої хвороби, померли близько сотні людей. Всесвітня організація охорони здоров'я направила до країни групу швидкого реагування. Спалах зафіксували ще минулого тижня - в місті Фангак. Померлих перевірили на холеру, однак результати тестів виявилися негативними. Наразі населений пункт недоступний по суходолу через повінь. Тож команда ВООЗ діставатиметься туди гелікоптером.
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У ВООЗ спорядили до країни групу швидкого реагування. Спалах зафіксували ще минулого тижня - в місті Фангак. Померлих перевірили на холеру, однак результати тестів виявилися негативними.
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