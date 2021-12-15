В среду, 15 декабря, на Центральном рынке Харькова произошла стрельба. Пострадало два человека. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков".

Отмечается, что двое мужчин получили ранение, а еще одного - задержала полиция.

По предварительным данным, стреляли из травматического пистолета. Одному из пострадавших пуля попала в голень. Медики оказывают ему первую помощь на месте. Второго пострадавшего забрали в больницу, у него разбито лицо.

По данным Telegram-канала "ХС|Харьков", двое мужчин выясняли отношение, пока один не достал пистолет. Он выстрелил в сторону оппонента.

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Кроме того, в селе Крыжановка Одесской области между соседями произошел конфликт. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в 44-летнюю женщину, попав ей в живот, потерпевшая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.

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