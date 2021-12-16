На фронті зафіксували три порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Три порушення режиму припинення вогню - зафіксовано напередодні на фронті. Два з них - із забороненого озброєння. Поблизу Первомайського та Пісків ворог вів вогонь з мінометів 82 калібру та протитанкових гранатометів. А в районі Луганського - атакував із великокаліберних кулеметів. Вогнем у відповідь українські захисники змусили противника припинити обстріли.
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