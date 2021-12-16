"Заболеваемость COVID-19 в Украине в два раза меньше европейской" - Ляшко [ Редактировать ]
Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19. В Минздраве считают, что больных в Украине в два раза меньше, чем в Европе.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
"Заболеваемость в Украине в два раза меньше европейской. Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов страны опустился ниже уровня 60 человек на 100 тысяч населения. Две из трех коек с кислородом сейчас свободны. Пациентами занята лишь треть существующих коек", заявил он.
По словам главы Минздрава, занятость мест с кислородом в больницах для лечения пациентов с коронавирусной болезнью уменьшилась в два раза - с 70% до 35%.
"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности. Министерство инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса", - рассказал он.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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