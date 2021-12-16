Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы, которыми запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.

Проект закона №4358 во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Закон вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий.

Кроме того, запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают:

никотина - 1 мг,

смолы - 10 мг,

монооксида углерода - 10 мг;

Кроме того, отмечается:

упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должна включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.

улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.

В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.

Также закон:

запрещает рекламу, спонсорство и продажу до 21 возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;

вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева;

увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотоизображениями последствий курения с обеих сторон.

Напомним, что в ближайшее время в Украине снова поднимут цены на алкоголь. Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, что даст возможность в очередной раз повысить цены легальным производителям.

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