На сколько вырастут цены чиновники еще не решили Источник: РИА Новости

В ближайшее время в Украине снова поднимут цены на алкоголь. Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, что даст возможность в очередной раз повысить цены легальным производителям. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Из-за подорожания сырья и материалов, используемых для производства алкогольных напитков, легальные производители без "актуализации" минимальных розничных цен не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованному уровню. И проигрывают конкуренцию с теневыми производителями, которые используют сырье с нелегального рынка и могут предложить потребителям спиртное по более низкой цене, объясняет замминистра экономики Сергей Теленик.

Инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору... Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности удельный вес объемов производителя на рынке, и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными.

Минэкономики совместно с "Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины" прорабатывает алгоритм проведения расчетов минимальных розничных цен и изучают возможности его усовершенствования.

Напомним, что в Украине резко ускорился рост цен. В августе 2021 года инфляция разогналась до 10,2%, сообщает НБУ. Цены на алкоголь относятся к административно регулируемых. С начала года эта группа товаров (алкоголь и табак, транспорт, газ, отопление и горячая вода) выросли на 17,5%.

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