Столичні медики отримають додаткову премію [ Редактировать ]
Столичні медики цього місяця отримають додаткову премію.
Лікарям заплатять по 10 тисяч гривень, молодшому персоналу - по шість. Рішення міська влада ухвалила через складну ситуацію з коронавірусом. На доплати з бюджету Києва витратять понад мільярд гривень.
Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Нужно отдать должное и городской власти, и депутатскому корпусу, которые сработали как один коллектив, как одно целое и результатом стало того, что с городского бюджета дополнительно на здравоохранение выделено 1,5 млрд гривен чтобы улучшить основные фонды наших учреждений и более 1, 2 млрд для того, чтобы поддержать наших врачей материально. То есть увеличить им денежное вознаграждение.
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