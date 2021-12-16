Столичні медики цього місяця отримають додаткову премію.

Лікарям заплатять по 10 тисяч гривень, молодшому персоналу - по шість. Рішення міська влада ухвалила через складну ситуацію з коронавірусом. На доплати з бюджету Києва витратять понад мільярд гривень.

Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Нужно отдать должное и городской власти, и депутатскому корпусу, которые сработали как один коллектив, как одно целое и результатом стало того, что с городского бюджета дополнительно на здравоохранение выделено 1,5 млрд гривен чтобы улучшить основные фонды наших учреждений и более 1, 2 млрд для того, чтобы поддержать наших врачей материально. То есть увеличить им денежное вознаграждение.